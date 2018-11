Sete palestinianos mortos, incluindo comandante local do Hamas, durante operação israelita na Faixa de Gaza

Sete palestinianos, incluindo um comandante local do Hamas, foram mortos este domingo durante uma operação israelita na Faixa de Gaza. O exército de Israel disse que um dos seus soldados foi morto e um outro ficou ferido numa “atividade operacional” de forças especiais. Os confrontos ocorreram a leste de Khan Yunis, no sul do território.

Mais tarde, as sirenes soaram na zona sul de Israel e os militares informaram que 17 “rockets” foram disparados a partir de Gaza. Três deles foram abatidos. Não ficou claro se os “rockets” causaram algum dano.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, decidiu interromper a sua visita a Paris para marcar o centésimo aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial e regressar ainda na noite de domingo, segundo avançou o seu gabinete em comunicado.

“Ataque cobarde israelita”, acusa Hamas

Um porta-voz do Hamas, o grupo islamita que controla Gaza, descreveu o incidente como um “ataque cobarde israelita”. Autoridades do Hamas e médicos confirmaram que sete pessoas foram mortas, quatro delas militantes do grupo. O membro do Hamas morto foi identificado como sendo Nour Baraka, comandante das brigadas al-Qassam, a ala militar do grupo.

O Hamas disse que as forças especiais israelitas dispararam a partir de um carro a cerca de três quilómetros dentro da Faixa de Gaza. Em seguida, ocorreu uma troca de tiros. Testemunhas relatam bombardeamento de tanques, explosões e ataques aéreos israelitas na área.

Mais de 200 palestinianos mortos em Gaza desde o final de março

As tensões entre Israel e o Hamas aumentaram nos últimos meses. “Rockets” disparados a partir de Gaza e ataques aéreos de Israel contra alvos de militantes têm sido uma ocorrência regular.

Mais de 200 palestinianos foram mortos em Gaza pelas forças israelitas desde o final de março – a maioria durante protestos semanais ao longo da fronteira, que ficaram conhecidos como a Grande Marcha. Durante esses protestos, milhares expressam o seu apoio ao direito declarado dos refugiados palestinianos de regressarem às suas antigas casas no que é hoje Israel.

No mesmo período, um soldado israelita foi morto por um atirador palestiniano na fronteira entre Gaza e Israel.