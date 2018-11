Neil Young critica Trump por causa de incêndios na Califórnia

A casa de Neil Young está entre as que ficou completamente destruída na sequência dos incêndios que há dias lavram na Califórnia, nos EUA. O músico, que também é ambientalista, usou esta segunda-feira o seu site oficial para se dirigir a Donald Trump: “a Califórnia está vulnerável – não pela má gestão florestal como Donald Trump (o nosso chamado Presidente) quer que pensemos. Estamos vulneráveis por causa das mudanças climáticas.”

Young aponta “os eventos meteorológicos extremos” e “a seca”, que há muito tempo dura, como responsáveis pelos incêndios. “Imaginem um líder que se preocupa mais com a sua própria e conveniente opinião do que com as pessoas que lidera. Imaginem um líder impróprio. Agora imaginem um que faça sentido”, critica.

No fim de semana, Trump usou o Twitter para comentar os incêndios que já fizeram 31 mortos (29 em Paradise, onde arderam mais de seis mil habitações, e os outros dois na cidade de Malibu). Este sábado, o Presidente norte-americano culpou as autoridades da Califórnia pela “absoluta má gestão” e ameaçou cancelar, no futuro, a ajuda federal.

“Não há nenhuma razão para estes enormes, mortais e difíceis incêndios na Califórnia, exceto que a gestão florestal é muito pobre. Milhares de milhões de dólares são gastos cada ano, com muitas vidas perdidas, tudo por causa de uma má gestão florestal”, escreveu no Twitter. “Ou se resolve a questão agora ou não vai haver mais ajuda federal.”

A zona de Malibu é bastante conhecida por ser a morada de várias celebridades norte-americanas. À semelhança do que aconteceu com Neil Young, também o ator Gerard Butler, a cantora e atriz Miley Cyrus e o músico Robin Thicke perderam parte das suas casas.

Este é o terceiro incêndio mais mortal da Califórnia desde que existem registos, com o número de mortes a ultrapassar o de um incêndio em 2017 que devastou a cidade de Santa Rosa.