Ministério Público francês quer abrir processo a homens próximos de Sarkozy

O Ministério Público francês quer avançar com um processo por favorecimento contra Claude Guéant e outros homens próximos do antigo Presidente Nicolas Sarkozy nos negócios de sondagens do Eliseu durante o seu mandato, entre 2007 e 2012, foi anunciado nesta segunda-feira.

Segundo a France-Press, que cita fontes próximas do dossiê, o Ministério Público pediu aos juízes de instrução para ordenarem a prisão do ex-secretário geral do Eliseu Claude Guéant por "desvio de fundos públicos por negligência" e "favorecimento" em benefício de Patrick Buisson, antigo conselheiro oficial do ex-chefe de Estado suspeito de "recetação".

Patrick Buisson terá faturado sondagens ao Eliseu a "preços exorbitantes", através de sociedades das quais fazia parte, segundo documentos conhecidos em 6 de novembro, a que a agência francesa teve acesso.