Com quase 200 mortos, surto atual de ébola é o pior da história na República Democrática do Congo

O mais recente surto do vírus ébola na República Democrática do Congo é o pior da história do país. Segundo o Ministério da Saúde, quase 200 pessoas morreram desde agosto, enquanto um programa de vacinação inoculou cerca de 25 mil pessoas até ao momento.

O ministro da Saúde, Oly Ilunga, informou que “foram registados 319 casos e 198 mortes”. “Tendo em conta estes números, os meus pensamentos e orações vão para as centenas de famílias em luto, para as centenas de órfãos cujas famílias foram dizimadas”, acrescentou.

Cerca de metade das vítimas era de Beni, uma cidade de 800 mil habitantes na região de Kivu Norte, informou a autoridade nacional de saúde.

O surto atual é o 10.º que a República Democrática do Congo sofreu e o pior desde a primeira epidemia no país em 1976, numa altura em que a doença ainda nem tinha nome.

O ébola transmite-se através de pequenas quantidades de fluidos corporais e a infeção é muitas vezes fatal. Os primeiros sintomas são semelhantes aos da gripe, sendo seguidos por vómitos, diarreia, erupção cutânea e sangramento interno e externo.