Brexit. Barnier informa que ainda não há acordo

O principal negociador da União Europeia (UE) para o 'Brexit', Michel Barnier, informou hoje os 27 de que ainda não foi alcançado um acordo para a saída do Reino Unido do bloco comunitário, apesar de intensos esforços negociais.

"Michel Barnier explicou que prosseguem os intensos esforços negociais, mas que um acordo ainda não foi alcançado. Há pontos essenciais que permanecem em discussão, em particular a solução para evitar uma fronteira rígida entre a Irlanda e a Irlanda do Norte", pode ler-se na nota do Conselho dos Assuntos Gerais.

Os ministros e secretários de Estado dos Assuntos Europeus, reunidos esta segunda-feira em Bruxelas, insistiram que é necessário continuar a trabalhar para antecipar "qualquer cenário".

"Nesta fase final das negociações, os ministros demonstraram novamente que estão determinados a manter a união dos 27. Reiterámos a nossa confiança no negociador e apoiamos os seus esforços para continuar a trabalhar num acordo", disse o ministro austríaco para a União Europeia, Gernot Blümel.

Menos estrangeiros a trabalhar no Reino Unido

Entretanto a saída do Reino Unido da União Europeia está a desencorajar a chegada de trabalhadores estrangeiros ao país, tanto europeus como extracomunitários, alertou também esta segunda-feira o Instituto de Pessoal e Desenvolvimento (CIPD), associação profissional britânica para a gestão de recursos humanos.

Apesar de muitas empresas continuarem a querer contratar, 70% encontraram mais dificuldades em preencher vagas existentes e 44%, no total de 1000 empresas consultadas, reconheceram que a situação piorou nos últimos 12 meses, refere o estudo divulgado pelo CIPD.

"Esta situação está a ser exacerbada por uma diminuição relativamente significativa do número de migrantes da UE e não membros da UE que estão empregados no Reino Unido", refere.

De acordo com as estatísticas oficiais mais recentes, o número de trabalhadores não britânicos no Reino Unido diminuiu em 58.000 entre o segundo trimestre de 2017 e o segundo trimestre de 2018, comparado com um aumento de 263.000 do segundo trimestre de 2016 para o segundo trimestre 2017.

A organização vinca que, "ao contrário da narrativa popular, o choque na oferta de mão-de-obra está a ser motivado principalmente pela queda do interesse de migrantes de fora da UE, que diminuiu em 40.000 entre abril e junho de 2018, em comparação com um aumento de quase um quarto de milhão (225.000) durante o mesmo período de 2017.

Esta tendência é confirmada também pelo fluxo de portugueses para o Reino Unido, refletido pelos registos na Segurança Social britânica, um requisito para poder trabalhar no país.

Entre junho de 2017 e junho de 2018 inscreveram-se na Segurança Social britânica 19.332 portugueses, menos 28% do que os 26.905 portugueses que se tinha inscrito entre junho de 2016 e junho de 2017.