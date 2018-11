Atriz Maitê Proença sugerida para ministra do Ambiente

O nome da atriz brasileira foi proposto por um grupo de ambientalistas ao presidente Jair Bolsonaro

Talvez se lembre dela como Maria da Glória na telenovela “As três Marias” ou como Dona Sinházinha no recente remake de “Gabriela”. É possível que a reconheça dos programas “TV Manchete” ou do “Programa de Domingo”, que apresentou. É capaz até de se lembrar dela de uma polémica que envolveu cuspo e o Monteiro dos Jerónimos, em Lisboa. O nome de Maitê Proença não é desconhecido, mas talvez não seja nome que imediatamente se associe à política. A atriz brasileira foi esta segunda-feira sugerida por um grupo de ambientalistas para liderar o Ministério do Ambiente.

“A ideia é tirar o viés ideológico a que o setor ambiental ficou associado. Trazer um nome que possa abrir as portas que se fecham para os ecologistas. Um nome ligado às causas ambientais, mas que circule nos diversos meios de forma isenta. E que possa colocar a pasta acima de picuinhas políticas”, disse a atriz ao jornal “O Globo”. “Concordo com tudo. Mas o meu nome é apenas uma ideia”, acrescentou.

A notícia foi avançada esta segunda-feira de manhã por um colunista da publicação brasileira, que dava conta de uma carta enviada a Jair Bolsonaro e assinada por ambientalistas, investigadores e economistas. O vice-presidente de parcerias estratégicas da Conservação Internacional, Rodrigo Medeiros, destaca o facto da atriz não ter qualquer filiação partidária, o que traz “tranquilidade e leveza” à pasta.

Maitê Proença foi casada com o empresário Paulo Marinho, um homem muito próximo de Bolsonaro ao longo da campanha editorial. Mas o próprio, que se tem mantido afasto após a eleição, tem uma opinião sobre o assunto: “Isso é uma loucura. Não sei de onde tiraram isso”.