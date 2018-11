“O mais difícil é combater a desinformação”

Quando o representante britânico entrou para o Executivo europeu o seu país já decidira sair da UE. Criaram-lhe uma pasta atual, cujos desafios continuarão para lá do dia do ‘Brexit’, a 29 de março. Falou deles na Web Summit, em Lisboa.

Dentro de seis meses há eleições europeias. Que ameaças existem à democracia vindas da internet?

Não posso dizer que tenha provas de que atores estatais ou não-estatais estejam a atacar esse processo eleitoral. Mas, dado o histórico, não estaríamos a fazer o nosso trabalho se não nos preparássemos para esse risco ou, dizem alguns, probabilidade. Está em causa proteger o futuro das nossas democracias e os nossos valores. Os riscos assumem diversas formas: pirataria, fugas de informação, desinformação, obtenção ilegítima de dados. Há pelo menos três frentes de combate: cibersegurança; organização das eleições e do debate; proteção de dados dos eleitores. Reunimos representantes dos Estados-membros para partilhar boas práticas e reparei que alguns nem se conheciam bem. Note-se que as eleições são organizadas por e ao abrigo da lei de cada país.

Nem todos estarão igualmente preparados…

Alguns pensaram mais nisto do que outros. Uns centram-se nos dados, outros na cibersegurança... não há um melhor aluno, há boas práticas a seguir.

Quais?

Queremos criar uma Agência Europeia de Cibersegurança, promover a segurança de sistemas, programas e dispositivos, com instrumentos usados em sectores como a energia: normas, certificação, financiamento, investimento direcionado. Já as eleições não envolvem apenas o sector público, mas também partidos e candidatos. Na UE já temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que se tornou padrão internacional e pode ser útil. O mais difícil talvez seja combater a desinformação. Não se pode pedir a entidades públicas e privadas que definam se a informação contida em materiais de campanha é verdadeira ou falsa.

Isso geraria riscos de censura.

Sim, levanta questões profundas. Podemos trabalhar com as plataformas digitais para saber de onde vem cada conteúdo e quem o financia. Lançámos o primeiro código de conduta internacional, voluntário, e as grandes redes sociais aderiram. Vai haver mais transparência quanto a anúncios políticos, publicidade paga, conteúdos patrocinados, atividade de bots, contas falsas. E as redes vão abrir os seus dados e algoritmos a investigação e escrutínio externos. Poderemos saber que informação têm sobre abusos passados, o que é inédito. E assumiram metas mensuráveis. Se não houver avanços significativos, reservamo-nos o direito de decidir tornar obrigatório o que é hoje voluntário. Queremos preservar valores como privacidade e proteção de dados, mas não estou certo de que isso se aplique aos bots, que não são humanos.

As grandes redes sociais temem ficar com má imagem?

É um dos motivos por que colaboram. O último Eurobarómetro mostra que 80% dos inquiridos defendem maior transparência nos materiais de campanha e 75% querem que as regras aplicadas offline se apliquem online. Há que dar resposta a estas preocupações.

Em que pé está o combate à propaganda extremista na Net?

Quando o próprio conteúdo é ilegal, penso que é legítimo e correto atacá-lo e policiá-lo. Há uns anos tomámos a decisão coletiva de adotar medidas contra a exploração sexual de crianças e impusemos obrigações aos Estados-membros de colaborar com as plataformas. Agora há que agir contra conteúdos ilegais terroristas, não só de forma voluntária, mas com regulação. Atentados de há uns anos em Paris ou Bruxelas eram organizados por pessoas que tinham ido combater para o Médio Oriente e regressado. Nos últimos anos os autores mudaram de perfil: radicalizam-se nas suas comunidades ou em casa, online. Isto passa por incitamento e glorificação do terrorismo. Mesmo que se elimine material da internet, muito continua em circulação e bem disseminado. O Governo britânico identificou conteúdos do Daesh em 400 plataformas. Pretendemos impor obrigações não só aos estados como às plataformas. É um passo novo. Os estados terão de ter recursos policiais e judiciais para isto. E as plataformas, se receberem ordens para remover conteúdos, terão de o fazer no prazo de uma hora. Não precisam de avaliar se o conteúdo deve lá estar, apenas executar uma ordem jurídica. Haverá um processo judicial, com instâncias de recurso. Se uma plataforma for usada repetidamente para propaganda terrorista, as autoridades terão de se sentar com ela.

E como se protege a liberdade de expressão?

Nada disto tem que ver com censura. Da mesma forma que há conteúdos ilegais offline, as mesmas regras devem aplicar-se online. Haverá uma definição acordada a nível europeu. Espero que aconteça até ao fim do mandato do Parlamento Europeu, em maio.

Para si o tempo também aperta… a 29 de março o seu país sai da UE.

Aceitei o cargo sabendo que ia haver ‘Brexit’ e que seria o último comissário europeu britânico, mas não serei o último nesta pasta. A pressão do tempo faz-me querer alcançar mais. Pensando no futuro, há que redesenhar uma parceria, que terá vertentes económica, científica e de segurança.

JULIAN KING

Diplomata com 54 anos de idade e 33 de carreira, estudou Filosofia e Teologia em Oxford e na Escola Nacional de Administração, em Paris, onde conheceu a mulher, a também diplomata dinamarquesa Lotte Knudsen. Foi embaixador de Isabel II na UE, Irlanda e França e está em Bruxelas há dois anos, na comissão Juncker