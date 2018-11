Depois da lama, três anos sem modo de vida

O ex-comerciante José Barbosa, 71, observa as ruínas e o lago formado no distrito de Bento Rodrigues, Estado de Minas Gerais. “Fiquei aqui parado, bobo, vendo a enxurrada de lama que já estava passando lá por baixo, até que um vizinho passou correndo e mandou eu fugir; saí caminhando devagar ladeira acima, achando que minha família tinha sido arrastada. Até hoje estou bobo, minha cabeça não voltou a ser a mesma”. Viveu 40 anos em Bento Rodrigues, que viu desaparecer sob 40 mil milhões de litros de lama contaminada com resíduos da extração de minério de ferro.

Minutos antes, naquele dia 5 de novembro de 2015, o material rompera da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, tendo transbordado ainda uma segunda barragem, de Santarém. A firma, joint-venture da brasileira Vale com a anglo-australiana BHP Billiton, não fez soar o alarme. Não havia sinalização sobre rotas de fuga. Quem conseguiu alertar para o desastre iminente foi uma moradora, que soube por um funcionário da empresa.

Morreram 19 pessoas: 15 funcionários de empresas contratadas pela Samarco que trabalhavam aos pés da barragem, que estava em obras de reforço e quatro moradores do distrito, com cerca de 600 habitantes. Uma mulher então grávida de três meses pede que o bebé que perdeu após ser arrastada 1,5 quilómetros seja reconhecido como 20ª vítima. Nenhum dos 21 réus acusados de homicídio foi preso. A cifra poderia aumentar se incluísse os que morreram em resultado indireto da tragédia. Para Barbosa não há dúvida sobre o responsável pela morte do amigo Henrique Bretas, em 2016, aos 69 anos: “Foi a Samarco, ele estava apaixonado pelo Bento”, diz o ex-comerciante, debilitado por gota e com uma cirurgia cardíaca após a tragédia.

Regresso depois de morto

A sobrinha de Bretas, Andreia Sales, 43 anos, conta que o tio sempre foi teimoso e dependia da família no dia a dia, o que era possível quando todos moravam perto, em seis casas no distrito destruído, mas não ao serem realojados no centro de Mariana. A Justiça ordenou que a Samarco pague a renda de todas as famílias que perderam as suas casas. “Ele vivia na porta da casa, conversando com os turistas que passavam, criava vacas, cavalos. Depois foi morar longe, deixou de se cuidar, tomar banho, só falava em voltar para Bento. Até que morreu dias depois de pedir que o enterrássemos lá”, conta. Assim foi.

A saúde mental dos atingidos pelo tsunami de lama levou o Ministério Público (MP) a instaurar uma ação contra a Fundação Renova para financiar o tratamento físico e mental dos atingidos. A Renova foi criada em 2016 por ordem judicial para mitigar os impactos socioambientais do rompimento da barragem de Fundão. Conta com membros dos governos estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, bem como vítimas e dirigentes das mineradoras. Para Fernanda Lage, advogada da organização Cáritas, que dá apoio legal aos atingidos, a saúde é dos bens imateriais não contemplados como indemnizáveis pela Samarco. “Havia laços, um senso de comunidade, que foi destruído; como se mede isso? Não há precedentes”, comenta. Andreia diz que o pai também foi afetado. “Após a morte do meu tio, meu pai de 73 anos ficou mal de saúde, chegou a dizer que não voltaria para casa”, explica, animada por o pai ter recuperado esperanças ao ver as obras da nova comunidade.

Em agosto deste ano a Renova começou a construir o reassentamento de Bento Rodrigues, chamado Novo Bento, a cerca de 11 quilómetros da antiga comunidade. As obras devem durar até 24 meses: “O projeto teve em consideração as necessidades dos afetados: relações de vizinhança, memória patrimonial e cultural de Bento Rodrigues. O objetivo é criar vínculos com cada morador e que o entendimento da dinâmica da família, estilo arquitetónico e reconhecimento do espaço seja fluido”, diz a fundação.

A reconstrução divide ex-moradores; há esperançosos, como José Barbosa e José Sales, pai de Andreia, mas há críticos, como o agricultor Paulo Cesar Mendes. Contesta a redistribuição das casas naquilo a que chama condomínio: “Quem não tinha nada está no lucro; já a minha família perdeu um terreno de 15 mil metros quadrados nivelado para ficar com 7000 metros quadrados num morro. Acabámos por aceitar para não atrasar o processo”, diz. Mendes já perdera parte das terras para a construção do dique S4, no encontro do córrego Santarém com o rio Gualaxo do Norte, que alagou grande parte de Bento Rodrigues.

Se a enxurrada de lama fosse um comboio, Gualaxo do Norte seria o seu trilho. Nas suas margens estão outras comunidades atingidas pelos resíduos, como Paracatu de Baixo, pertencente a Mariana, que foi quase completamente destruído, e Gesteira, no município vizinho de Barra Longa, que já sofrera a enchente de 1979. Na época, Manoel Benedito Gomes, produtor de cachaça, cedeu parte das suas terras na margem esquerda para a reconstrução da comunidade. “A prefeitura e o governo do Estado cederam os materiais e as pessoas organizaram a reconstrução. Em menos de um ano todos já tinham teto”, conta a nora de Gomes, Maria do Rosário. “Como pode, três anos depois, uma empresa rica como esta não conseguir realojar esse povo?”.

Num cenário que lembra Trás-os-Montes, a fazenda centenária da família Gomes continua a produzir cachaça como há quatro gerações. Quem apresenta o espaço e o produto é o herdeiro João Paulo Cotta. Em outubro processou a Renova para exigir reparação pela cachaça que deixou de vender desde novembro de 2015. A lama destruiu a sua casa, na parte baixa do terreno, além de toda a Gesteira velha. “Passámos seis meses sem conseguir receber cana-de-açúcar nem escoar a produção. Isso sem mencionar que eu vendia muito para Paracatu de Baixo, que foi arrasada”, conta, calculando que em 2015 produzia 450 litros de aguardente por dia, e no ano seguinte não chegou a 220 litros.

Beco sem saída

Fernanda Lages diz que a Cáritas luta para que todos os que se dizem afetados sejam reconhecidos pela Renova, incluindo os que foram prejudicados na segurança alimentar ou económica. No distrito de Camargos, vizinho de Bento Rodrigues, o cenário é comum. Abriga cerca de 40 casas, algumas delas bares, restaurantes e pousada que davam abrigo aos turistas que transitavam pela Estrada Real. A rota completa liga Diamantina a Paraty, no Rio de Janeiro, refazendo o circuito utilizado por mineradores de ouro e diamantes no século XVIII. A ponte que ligava Bento Rodrigues a Camargos, sobre um desfiladeiro do Gualaxo do Norte, foi arrastada pela lama e reconstruída há meses. Os sinais da estrada histórica servem para pouco, já que a passagem por Bento Rodrigues é bloqueada pela Samarco. A empresa não explica porquê, “pois esse assunto está sendo discutido na Justiça Estadual”.

Enio Pereira, de 69 anos, é dono de um bar nas margens da rota em Camargo. “Havia muito movimento, no fim de semana isto enchia-se de turistas; o pessoal de Bento Rodrigues vinha beber aqui, ou íamos às festas que faziam lá. Havia muitos amigos entre as duas comunidades”, diz. Acrescenta que hoje o único movimento é de operários contratados para reparar estradas ou que trabalhavam na construção dos diques que alagaram parcialmente Bento Rodrigues.

Dona de um restaurante, Silvania Coelho, 42 anos, expõe os números da transformação de Camargos de passagem turística a rua sem saída: “Em 2016 declarei ao fisco 62 mil reais [€14.500] referentes ao ano anterior; em 2017 não declarei nada”. Afirma estar incluída no cadastro da Renova para indemnização por três anos sem faturar e espera que a construção do Novo Bento e da estrada entre as duas comunidades traga de volta o movimento perdido.

Quem visita os locais arrasados pela lama impressiona-se com a recuperação da vegetação. Capim e plantas baixas cobrem margens que revelam nalguns pontos o minério de ferro escuro, enquanto o Gualaxo corre alaranjado somente quando chove muito e a terra vinda de longe escorre para o rio. Os lagos formados em Bento Rodrigues enganam quem não tem memória do lugar. As represas que deixaram o distrito debaixo de água — ação criticada pelo MP mas defendida pela Renova para impedir a contaminação ainda maior do Gualaxo do Norte — são parte das exigências e punições aplicadas à Samarco, e depois à Renova, pelo rompimento da barragem.

“Se recuperar uma parte é bom”

Um levantamento feito pelo Expresso junto dos governos estaduais e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) mostra que 64 multas foram aplicadas à Samarco, somando mais de 500 milhões de reais (€117 milhões). Três tiveram recurso aceite pela Justiça e apenas uma está a ser paga ao governo mineiro. A Samarco afirma que “iniciou o pagamento da multa de 134 milhões de reais [€31 milhões] da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, tendo liquidado entrada e 15 parcelas, no total de 36 milhões [€8,4 milhões], aproximadamente. Sobre outras multas, a Samarco entende que há aspetos técnicos e jurídicos que precisam de ser reavaliados”.

No mês passado foi homologado pela Justiça o acordo que define as indemnizações. Segundo a Renova, o documento firmado a 2 de outubro de 2018 estabelece que, concluído o cadastro feito pela Cáritas, a Renova terá três meses para apresentar a proposta de indemnização. Os atingidos podem solicitá-la antes da conclusão do cadastro. A fundação diz também que em todo o território, de Minas Gerais ao Espírito Santo, cerca de 11 mil famílias recebem o Auxílio Financeiro Emergencial, representando 25.123 afetados.

O acordo foi celebrado pelos órgãos que os defendem, incluindo Cáritas e o MP, por incluir a “inversão do ónus da prova”: A empresa é que deve provar que alguém não possuía tal bem, e não o contrário. José Barbosa, que guardava 60 mil reais (€14 mil) no guarda-roupa para comprar um carro novo, pois não confia em bancos desde que a sua poupança foi confiscada por Fernando Collor em 1992, espera que o dinheiro seja devolvido, mas é contido: “Vamos ver, né? Se recuperar alguma parte está bom”, diz resignado, após quase três anos sem casa, modo de vida e saúde.