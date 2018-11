Pelo menos dez mortos e 11 feridos em deslizamento de terra no Rio de Janeiro

Pelo menos dez pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas este sábado na sequência de um deslizamento de terra em Niterói, no Estado brasileiro do Rio de Janeiro, informaram as autoridades locais. Segundo os bombeiros daquele Estado, além das mortes confirmadas, 11 pessoas foram retiradas dos escombros com vida, sendo que ainda existem desaparecidos no Morro da Boa Esperança, em Niterói.

As vítimas resgatadas, entre elas um bebé, um homem de 33 anos e duas crianças, deram entrada em hospitais da região e apresentavam vários ferimentos, de acordo com o comandante dos bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Robadey, numa entrevista em direto à cadeia de televisão brasileira Globo News, citada pela Efe.

O acidente ocorreu às 15h15 locais, menos duas em Portugal, e os bombeiros chegaram ao local cerca de uma hora depois, não conseguindo evitar a morte de, pelo menos, uma dezena de pessoas, entre as quais uma criança e uma idosa. Segundo informações do jornal O Globo, nove casas habitadas foram atingidas, além de uma pizzaria, pelo deslizamento.