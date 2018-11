Milhares desfilam em Roma contra o decreto "anti-migrantes"

Milhares de pessoas manifestaram-se esta tarde no centro de Roma em protesto contra o decreto sobre a segurança e "anti-migrantes", defendido pelo ministro do Interior e líder da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini. Segundo um dos participantes, Sergio Serraino, da associação Emergency, os manifestantes, muitos militantes da esquerda radical ou do meio associativo vindos de todo o país, desfilaram para dizer "não a Salvini e ao racismo".

"Black Lives Matter (as vidas negras contam)", "Acolhimento para todos, abram as fronteiras", podia ler-se em cartazes transportados pelos manifestantes, entre os quais se encontravam também muitos migrantes. O controverso decreto-lei substitui as autorizações de residência humanitárias - atualmente concedidas a 25% dos requerentes de asilo e com uma duração de dois anos -- por diversas outras autorizações, como a "proteção especial", com a duração de um ano, ou a relativa a "catástrofe natural no país de origem", por seis meses.

Prevê ainda um procedimento de emergência para expulsar qualquer candidato considerado "perigoso", reorganizando o sistema de acolhimento dos requerentes de asilo. O texto prevê também a utilização generalizada das pistolas de impulsos elétricos e facilita o despejo dos edifícios ocupados. Após ter passado pelo Senado italiano (câmara alta do parlamento) na quarta-feira, o decreto-lei deverá ser votado em definitivo pela Câmara dos Deputados no final de novembro.