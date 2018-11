Editor do jornal Financial Times impedido de regressar a Hong Kong

De acordo com o jornal Financial Times, o editor da secção Ásia, Victor Mallet, foi impedido de entrar na Região Administrativa Especial de Hong Kong depois de ter sido interrogado durante várias horas quando tentava regressar ao território

As autoridades chinesas impediram esta sexta-feira a entrada de um jornalista do Financial Times em Hong Kong, poucas semanas depois de lhe ter sido retirado o visto de trabalho válido para a região administrativa especial.

De acordo com o jornal Financial Times, o editor da secção Ásia, Victor Mallet, foi impedido de entrar na Região Administrativa Especial de Hong Kong depois de ter sido interrogado durante várias horas quando tentava regressar ao território.

Em outubro, o visto de trabalho de Mallet foi-lhe retirado pelas autoridades depois de o jornalista, que residia em Hong Kong, ter organizado um debate no Clube da Imprensa Estrangeira em que participou o líder de um partido político local que defende a independência da região.

Quando o jornalista foi expulso, em outubro, as autoridades de Hong Kong não justificaram a ordem.

Esta sexta-feira, após ter sido recusada a entrada ao jornalista, foi difundida uma declaração oficial referindo que a medida foi tomada de acordo com a legislação.