Colisão entre dois autocarros faz 45 mortos no Zimbabwe

Quarenta e cinco pessoas morreram na sequência de um acidente que envolveu esta quinta-feira dois autocarros perto de Rusape, a cerca de 170 quilômetros leste de Harare, capital do Zimbabwe, informou uma fonte polícia. O porta-voz da polícia, Paul Nyathi, disse que os dois autocarros, que seguiam em sentidos opostos, colidiram perto de Rusape. Os acidentes com autocarros são frequentes neste país devido ao mau estado das estradas e a má condução, devido à competição entre empresas de autocarros por clientes, que faz com que os motoristas conduzam mais depressa e façam muitas viagens por dia. A estrada onde o acidente aconteceu foi reparada recentemente numa tentativa do governo para reabilitar a infraestrutura rodoviária em colapso.