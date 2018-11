Ministro do Líbano pede desculpa após afirmar que “o Egito é um país sujo”

Após várias críticas, o ministro do Turismo libanês visitou esta terça-feira o embaixador egípcio no país para apresentar um pedido de desculpas formal

Um comentário negativo do ministro do Turismo do Líbano causou mal-estar no Egito, obrigando à apresentação de um pedido de desculpas formal.

“Olhem para o Egito - existe algum país mais sujo? As pessoas são mais barulhentas do que nós, há mais tráfego, as pessoas moram em sepultoras. Mas têm turismo, porque sabem vender o país”, afirmou o governante, Avedis Guidanian, durante uma entrevista publicada na segunda-feira no jornal “Daily Star.”

Após várias críticas, o ministro libanês visitou esta terça-feira o embaixador egípcio no Líbano para apresentar um pedido de desculpas formal.

Apesar da polémica, o porta-voz do governo do Líbano realçou as boas relações entre os dois países sublinhando que a declaração do ministro do Turismo, “não reflete a posição do Líbano, do governo, nem o povo libanês.”