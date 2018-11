Encontrado corpo de piloto israelita desaparecido há 56 anos

Após mais de meio século sem saber do seu paradeiro, o exército israelita iniciou em meados de outubro mais buscas, acabando por encontrar os restos mortais, que foram enviados para um laboratório forense que confirmou a sua identidade

O corpo do piloto israelita Yakir Naveh, que morreu em 1962 quando o seu avião se despenhou, foi localizado junto a destroços do aparelho no fundo do mar, no passado dia 25, informou nesta terça-feira a imprensa israelita.

Após mais de meio século sem saber do seu paradeiro, o exército israelita iniciou em meados de outubro mais buscas, acabando por encontrar os restos mortais, que foram enviados para um laboratório forense que confirmou a sua identidade, segundo o jornal digital Times of Israel.

Em maio de 1962, o tenente Yakir Navek estava a dar instrução a um cadete do exército quando o seu avião baixou demasiado ao sobrevoar o mar da Galileia e acabou por bater na água causando a morte dos dois ocupantes. As forças armadas encontraram um ano mais tarde o cadáver do cadete, mas não localizaram o corpo de Naveh, que tinha 23 anos na altura do acidente.

A família do piloto foi informada da descoberta dos restos mortais e o funeral será no próximo dia 13 de novembro.