Oitenta alunos sequestrados em escola nos Camarões

Oitenta alunos de uma escola foram sequestrados por um grupo de homens armados no domingo no noroeste dos Camarões, anunciou esta segunda-feira o governo do país.

Os estudantes encontravam-se na Escola Secundária Presbiteriana Nkwen, na cidade de Bamenda, que fica localizada numa montanha cercada por uma floresta. Também o diretor da instituição de ensino foi sequestrado, segundo a mesma fonte.

Desconhece-se ainda o paradeiro dos jovens. Também não se sabem informações sobre os membros do grupo armado.

Em 2017, centenas de pessoas foram mortas nas regiões anglófonas dos Camarões, onde a violência entre os separatistas armados e os militares aumentou desde a repressão do Governo contra os manifestantes nas regiões noroeste e sudoeste, que afirmam que, como minoria de língua inglesa, são marginalizados pelo Governo francófono.

Separatistas violentos pegaram em armas para desestabilizar as regiões anglófonas a fim de conquistar a independência das áreas que desejam declarar um Estado separado, a que apelidam de Ambazonia.