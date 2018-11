Egito cancela visita de MNE brasileiro após anúncio de transferência da embaixada em Israel

Ainda antes de tomar posse, o recém-eleito Presidente do Brasil já está a deixar alarmados os países vizinhos e aliados. A aproximação à política dos EUA e de Israel anunciada por Jair Bolsonaro também já está a causar consequências a nível diplomático.

Incomodado com a intenção do novo chefe de Estado brasileiro de transferir a embaixada do país em Israel, de Telavive para Jerusalém, à semelhança de Trump, o governo do Egito decidiu cancelar a visita ao Cairo do ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) do Brasil agendada para a próxima quinta-feira.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo governo egípcio, que invocou questões de agenda para justificar o cancelamento da visita, refere o jornal “O Globo”.

Foi em Xangai – onde estava a participar numa feira de comércio internacional –, que o atual MNE brasileiro (do governo de Michel Temer), Aloysio Nunes Ferreira, foi informado da decisão das autoridades egícias.

Desde que foi eleito, Bolsonaro tem estabelecido contactos para formar governo. Vários possíveis nomes têm sido avançados, mas não para a pasta dos Negócios Estrangeiros.