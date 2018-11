Marcelo rejeita utilização das Forças Armadas por "interesses pessoais"

O "Milagre de Tancos" que levou a força expedicionária portuguesa à Batalha de La Lys serviu de mote ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no discurso sobre os cem anos do Armistício da I Guerra Mundial. A operação que ficou assim conhecida remete ao facto de depois de apenas três meses de preparação, vinte mil jovens soldados receberam treino com armamento enviado por ingleses e franceses, foram transportados por camiões comprados aos americanos para a Flandres em janeiro de 1917. Em abril do ano seguinte, a batalha de La Lys entraria para a memória nacional como um falhanço, onde sete mil portugueses perderam a vida.

Mais de cem mil participaram, oito mil morreram e sete mil foram feitos prisioneiros na Grande Guerra e foram recordados pelo Presidente no discurso deste domingo. Abnegação, lealdade e coragem foram as palavras escolhidas para definir o comportamento de vários dos soldados nomeados. E, em nome de Portugal, disse ali estar para homenagear os três ramos com a Ordem Militar da Torre e Espada.

"Nao toleraremos que se repita o uso das Forças Armadas por interesses pessoais ou de grupo e jogos de poder" sublinhou. O problema do roubo das armas de Tancos de 2017 não foi referido por Marcelo Rebelo de Sousa, mas terá pairado por trás das palavras do Presidente da República, que recordou a importância de manter as Forças Armadas na manutenção da liberdade, segurança, democracia e da paz. "Sem os militares não há paz nem segunraça. Quem não entendeu isto, não entendeu nada do passado, do presente e do futuro de Portugal", afirmou ainda o Presidente.