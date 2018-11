Novos ministros brasileiros confirmam liderança populista

Na sua primeira semana como Presidente-eleito, Jair Bolsonaro deu sinais de querer governar à margem dos partidos tradicionais e, sem despir a pele de candidato, não resistiu a entrar em polémicas. Além disso, os três principais grupos que o apoiam — a família, os economistas liberais e os militares — estão longe de falar a uma só voz.

O convite ao juiz Sérgio Moro para o superministério da Justiça foi o quinto nome a ser conhecido das escolhas de Jair Bolsonaro para a sua equipa governativa, além dos titulares da Defesa, general Augusto Heleno, da Ciência e Tecnologia, o tenente-coronel e primeiro astronauta brasileiro Marcos Pontes, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ex-deputado pelos Democratas (DEM).