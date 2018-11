Metade dos americanos considera que discursos de Trump e os media promovem a violência

Metade dos eleitores registados para votar nos Estados Unidos considera que Donald Trump encoraja a violência por motivos políticos mas um número muito próximo desse pensa que os meios de comunicação social fazem essencialmente o mesmo, de acordo com uma sondagem do “Washington Post” e da ABC.

Os números ficam muito perto: 49% dizem que Trump, quando discursa, acaba por encorajar atos violentos mas 47% pensam o mesmo dos meios de comunicação social: a cobertura jornalística, consideram estas pessoas, promove este tipo de comportamentos.

Apenas duas em cada dez pessoas dizem que o presidente dos Estados Unidos se opõe claramente à violência, enquanto quatro em cada dez consideram que os meios de comunicação tentam dissuadir as pessoas de formas violentas de protesto político.

O mesmo estudo mostra que uma maioria dos norte-americanos confia mais no Partido Democrata para “reduzir as divisões entre grupos sociais” do que nos republicanos e a diferença é grande: 46% contra 31%. Quase 20% dizem não confiam em nenhuma das forças para resolver questões de crispação e polarização - o que é um número bastante alto à luz de votações anteriores.