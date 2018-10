Um morto e três feridos em explosão à entrada de agência de serviços secretos russos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas numa explosão que ocorreu na entrada da filial local da principal agência dos serviços secretos russos, informou o governador de Arkhangelsk, Igor Orlov.

O governador disse à agência de notícias do país que um explosivo deflagrou na entrada da agência do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa na cidade de Akhangelsk, no norte da Rússia, adiantando que uma pessoa morreu e três foram hospitalizadas.

Orlov também informou que as autoridades estão a reforçar as medidas de segurança em todos os organismos públicos após o ataque.

O Comitê Nacional Anti-Terrorista da Rússia confirmou a explosão, mas não forneceu detalhes sobre o incidente até ao momento.