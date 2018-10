Trump homenageia vítimas da sinagoga de Pittsburgh debaixo de protestos

O Presidente dos EUA, Donald Trump, acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, visitou Pittsburgh esta terça-feira, três dias depois de um atirador antissemita ter aberto fogo sobre uma sinagoga lotada, matando 11 pessoas.

O casal presidencial colocou uma flor branca e uma pequena pedra no topo de cada um dos memoriais improvisados às vítimas do ataque de sábado na sinagoga Tree of Life. A filha do Presidente, Ivanka Trump, e o genro, Jared Kushner, acompanharam o casal presidencial, enquanto manifestantes nas ruas próximas sinalizavam a Trump que ele não era bem-vindo.

O presidente da Câmara de Pittsburgh, o democrata Bill Peduto, instou Trump a não visitar a cidade “enquanto se enterram os mortos”, para que a atenção continuasse nas vítimas e nos seus funerais. Segundo o jornal “The Washington Post”, o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan, o senador republicano Mitch McConnell, o senador democrata Chuck Schumer e a líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, declinaram os convites da Casa Branca para se juntarem ao Presidente na viagem.

“As pessoas ainda estão a fazer o luto”

Um rabi conduziu Trump e Melania aos 11 memoriais improvisados. No interior da sinagoga, o casal presidencial acendeu velas pelas vítimas mas não entrou no cenário do crime, revelou a Casa Branca. Depois, a comitiva visitou o centro médico da Universidade de Pittsburgh, onde Trump se encontrou com quatro pacientes em recuperação e respetivas famílias.

Na terça-feira, foram realizadas as cerimónias fúnebres de três das vítimas. “É sempre positivo o Presidente mostrar às pessoas que a Administração está preocupada. Mas penso que ele devia ter esperado. As pessoas ainda estão a fazer o luto”, disse um homem presente num dos funerais, citado pelo jornal “The New York Times”.