Trump acusado de fraude em processo judicial

Donald Trump é acusado de "fraude sistémica" num processo judicial interposto segunda-feira em Nova Iorque por quatro pessoas que dizem ter sido enganadas por ele quando apresentava determinadas empresas como investimentos de retorno garantido, sem revelar que estava a receber milhões para as promover.

Nessa fase o milionário tinha passado de promotor imobiliário a alguém que licenciava o seu nome e a sua imagem a troco de dinheiro. As empresas em causa, segundo o “New York Times”, são uma de telecomunicações e uma que vendia produtos vitamínicos.

Além disso havia o Instituto Trump, a cujos clientes se prometia que iam aprender rapidamente os segredos do mundo imobiliário.

"Tremendos danos" foram provocados a "milhares de americanos trabalhadores", dizem os advogados dos queixosos.

Em todos os casos as pessoas, muitas delas em situação financeira difícil, eram aliciadas com a perspetiva de ganharem muito dinheiro rapidamente. Investiram centenas de dólares, e às vezes bastante mais, mas no final perceberam que foi pura perda.

Uma das queixosas, após gastar milhares de dólares em seminários e outros eventos, ganhou apenas 38 dólares.

Além de Trump, são acusados três dos seus filhos e a sua organização, descrita como uma organização criminosa. Não é a primeira vez que esse tipo de acusação surge. A seguir à sua eleição em 2016, Trump pagou 25 milhões de dólares para fechar um processo relativo à Universidade Trump, que aplicava um processo semelhante.

Um advogado da Organização Trump, notando que o processo agora interposto o foi a uma semana das eleições para o Congresso e que está a ser financiado por uma fundação cujo presidente é um doador democrata, diz que o objetivo é nitidamente político. "A motivação é clara como o dia."

Em resposta, os advogados dos queixosos - os quais pediram ao tribunal para permanecer anónimos, dado o diferencial de poder e riqueza entre eles e a parte contrária, bem como o risco que o atual clima político tenso representa para eles, garantem que o timing do processo tem a ver simplesmente com o facto de ele só agora ter ficado pronto.