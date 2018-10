Secretários de Estado e da Defesa dos EUA querem cessar-fogo no Iémen “nos próximos 30 dias”

Os secretários norte-americanos da Defesa, Jim Mattis, e de Estado, Mike Pompeo exortaram, esta terça-feira, todos os participantes na guerra civil do Iémen a acordarem um cessar-fogo “nos próximos 30 dias”.

“Daqui a 30 dias, queremos ver todos sentados à mesma mesa a discutirem um cessar-fogo, um recuo da fronteira e o fim dos bombardeamentos, o que permitirá ao enviado especial da ONU, Martin Griffiths, reuni-los na Suécia e acabar com esta guerra”, disse Mattis, citado pela CNN.

O apelo foi mais tarde secundado por Pompeo, que divulgou um comunicado, dizendo: “Os Estados Unidos pedem a todas as partes que apoiem o enviado especial da ONU no sentido de encontrar uma solução pacífica para o conflito no Iémen”.

“Consultas substantivas sob os auspícios do enviado especial das Nações Unidas devem começar em novembro deste ano num terceiro país”, acrescentou.

Mattis e Pompeo insistiram que tanto a coligação militar saudita como os huthis, apoiados pelo Irão, devem parar com os ataques aéreos e lançamento de mísseis. A Administração Trump tem sido criticada por ativistas e membros do Congresso pelo apoio aos sauditas e pela descoberta recente de que a coligação não estava a fazer o suficiente para evitar mortes de civis.

O secretário da Defesa tentou distanciar o apoio americano à coligação liderada pela Arábia Saudita do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, a 2 de outubro, no consulado saudita em Istambul. Autoexilado nos EUA, Khashoggi era crítico da política saudita na guerra do Iémen.