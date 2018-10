Repórter de imagem que pontapeou migrantes foi absolvida pelo Supremo Tribunal da Hungria

A mais alta instância judicial do país diz ter-se tratado de “uma perturbação” e “não de vandalismo”. Em setembro de 2015, Petra László rasteirou um migrante com o filho ao colo e pontapeou uma criança. O Supremo, que anula a decisão dos outros tribunais, considerou o contexto de “um ataque de centenas de migrantes que fugiram de uma intervenção policial”

A operadora de câmara de uma televisão da Hungria que rasteirou um migrante com o filho ao colo e pontapeou uma criança foi esta terça-feira absolvida pelo Supremo Tribunal do país. “A repórter de imagem foi absolvida devido à ausência de uma infração”, revelou um comunicado do tribunal, depois de os juízes terem deliberado que Petra László não tinha sido corretamente julgada pelos tribunais de primeira instância.

O incidente ocorreu em setembro de 2015 perto da aldeia de Röszke, próximo da fronteira com a Sérvia, depois de um grande grupo de migrantes ter rompido uma barreira estabelecida pela polícia húngara. László, que foi despedida após a divulgação das imagens, trabalhava para a N1TV, uma estação de televisão online próxima do partido de extrema-direita Jobbik.

“Virei-me e vi centenas de pessoas a atacarem-me. Foi incrivelmente assustador”, justificou-se na altura. O Supremo Tribunal vem agora dizer que considerou o contexto de “um ataque de centenas de migrantes que fugiram de uma intervenção policial”.

Apesar de qualificar o ato como “moralmente incorreto e ilícito”, a mais alta instância judicial diz ter-se tratado de “uma perturbação” e “não de vandalismo”. Esta foi a acusação dos tribunais de primeira instância, que em janeiro de 2017 condenaram László a três anos de liberdade condicional.