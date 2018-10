Khashoggi foi estrangulado assim que entrou no consulado e desmembrado

Jamal Khashoggi foi estrangulado assim que entrou no consulado saudita, confirmou esta quarta-feira o procurador de Istambul, tendo o corpo sido posteriormente desmembrado, num crime que foi premeditado.

As declarações de Irfan Fidan enfraquecem ainda mais as alegações sauditas de que ele o jornalista foi assassinado depois de uma briga.

O procurador turco sublinhou a pouca cooperação saudita, até agora, apesar de a investigação à morte de Khashoggi ser conjunta.

O procurador geral da Arábia Saudita esteve esta terça-feira no consulado de Riade em Istambul no quadro da investigação sobre a morte do jornalista, mas Irfan Fidan diz que o encontro não teve “nenhum resultado concreto”.

A Turquia pretende a extradição dos 18 sauditas suspeitos de terem participado no crime e que se encontram em Riade depois de terem abandonado território turco.

A Justiça da Turquia pretende também que a Arábia Saudita ajude na localização dos restos mortais de Jamal Khashoggi.

(Título do artigo corrigido às 15h)