França. Novos casos suspeitos de nascimentos de bebés sem braços

Autoridades francesas revelaram nesta terça-feira à noite a existência de mais onze casos suspeitos de crianças nascidas sem braços, mãos ou dedos só numa pequena zona do departamento de L’Ain, no leste do país. A informação pôs em alerta o país porque, a confirmar-se a notícia, significaria que os serviços de saúde apenas tinham registado sete casos de nascimentos desse tipo na região entre 2000 e 2014, falha que provoca polémica

Não há ainda explicações para o fenómeno nesta região de L'Ain, onde a taxa de nascimentos de bebés sem braços é muito superior à do resto da França. As investigações feitas até agora sobre os sete casos oficialmente recenseados não apuraram as causas das malformações dos bebés, que se concentram numa zona de 17 km à volta da aldeia de Druillat.

Emmanuelle Amar, diretora do registo de malformações em toda a região do Rhone-Alpes (Remera), confirmou a existência de mais dez casos suspeitos depois de, durante o dia de terça-feira, ter sido revelada por uma família, a existência de um novo caso de um bebé, hoje com seis anos de idade, que nasceu sem a mão direita. Neste momento, estão a ser estudadas as causas de oito nascimentos sem braços, mãos ou dedos nesta região, mas o número total poderá ser agora de 18.

Emmanuelle Amar avança com explicações “ambientais” para o mistério destes nascimentos em série com malformações numa muito pequena zona do leste da França. “As investigações continuam”, declarou a diretora do Remera que chegou a ser ameaçada de despedimento por, segundo um comentador, "dar más notícias".

Os novos casos suspeitos, revelados nas últimas horas, foram detetados depois dos organismos oficiais de saúde terem lançado “análises complementares a partir dos registos dos hospitais”.

Casos idênticos de nascimentos de bebés sem braços, mas em muito menor número, foram igualmente registados em mais duas regiões do oeste francês – em duas zonas da Bretanha e da Loire-Atlantique. Contudo, nestas duas regiões, a taxa deste tipo de bebés não é muito superior à do resto da França, onde a média nacional é de 1,7 casos para 10 mil nascimentos. Já na zona de Druillat, os números são inquietantes: segundo dados revelados pela imprensa a taxa será perto de 58 vezes superior à normal.

Sem explicações científicas para os casos detetados, continua por esclarecer igualmente porque não há registo de novos casos de nascimentos de bebés sem braços a partir de 2014. As autoridades são suspeitas de terem desleixado as investigações por esse motivo, o que foi denunciado por Emmanuelle Amar.

Sob pressão da imprensa, os ministérios da Saúde e da Ecologia, anunciaram na terça-feira o lançamento de novas investigações e confirmaram que o Remera continuará em funcionamento sob a autoridade da atual diretora, que é especialista em epidemiologia.

“Os estudos sobre as causas devem ser aprofundados e os pais precisam de ser informados sobre o que aconteceu aos seus filhos”, disse a diretora do Remera. A especialista indica que medicamentos dados às grávidas não deverão ser a causa, privilegia questões ambientais e refere que os medicamentos considerados perigosos foram afastados há muitos anos do mercado francês.

Em França não existem registos nacionais sobre casos deste género e oficialmente apenas se diz que nascerão em França 150 bebés sem braços por ano.