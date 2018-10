“Dizem que o nosso filho não nos pertence. É do Estado”: há 18 anos que Tony está internado e os pais não o podem levar para casa

O filho, Tony, partiu um braço, tinha os pulsos marcados, os olhos negros e os dedos com hematomas. A justificação que chegou a Roy e Pam é que o filho caíra. Uma vez, os pais viram o filho ser atirado ao chão e amarrado por oito ou nove auxiliares. Tony tem 41 anos e vive há 18 fechado numa unidade de tratamento especializada em doenças mentais. Os pais querem trazê-lo para casa. Há muito tempo que tentam e não conseguem fazê-lo. Tony já não é filho deles.

“Disseram-nos que não nos pertence, que não é nosso filho. Disseram-nos que ele não é nosso filho. Eu dei-o à luz e nós somos os pais, mas ele não nos pertence. Pertence ao Estado”, diz a mãe, Pam. “É como se o Tony estivesse na beira de um penhasco e não o conseguíssemos agarrar. Ele está ali mas não o conseguimos agarrar. É isso que sinto”, acrescenta Roy, o pai. O casal contou a história do filho à Sky News - “Trapped in care”.

O diagnóstico diz que Tony tem problemas profundos de aprendizagem e autismo. Devia ficar internado nove meses. Depois seria transferido para um lar próximo da sua comunidade de residência – os pais vivem em Brigthon, no sul de Inglaterra, e fazem 160 quilómetros para o visitarem.

Os nove meses transformaram-se num ano, que passou a dois. O internamento de Tony estendeu-se aos cinco anos e entretanto chegou aos dez. Quinze anos depois e Tony continuou sem poder regressar a casa. Afinal, já lá vão 18 anos. Em todo este tempo não houve aniversário ou Natal ou qualquer outra festividade em que pudesse estar com a família em casa. Quando a Sky News visitou Roy e Pam pela primeira vez, o casal acabara de receber a notícia de que Tony podia passar o próximo Natal em casa. Quando a investigação do canal britânico foi publicada, já o hospital voltara atrás com a sua palavra: afinal Tony não vai a casa pelo Natal, talvez possa ir no final do ano.

Os ferimentos em causa, informou o hospital em comunicado, foram investigados e aconteceram antes da atual administração ter tomado posse. Nos últimos três anos, denuncia a investigação, 40 pacientes morreram nestas unidades de saúde em todo o Reino Unido. Destes, pelo menos nove tinham menos de 35 anos.

Segundos os dados de setembro de 2018 consultados pela Sky News, Tony é um dos 2315 pacientes internados nas unidades especializada em doenças mentais, conhecidas entre os britânicos como ATU. A matriz deste serviço prevê que o período de internamente não ultrapasse os 18 meses, mas isso muitas vezes não acontece. Tendo em conta a atual população internada, 60% está há mais de dois anos e cerca de 16% vive lá há 16 anos.

“Há mortes nas instituições e algumas delas são inexplicáveis. Sabemos que há problemas significativos e que a dado momento isto vai tornar-se um escândalo”, explica Stephen Buub, autor de dois relatórios sobre o desenvolvimento de um programa de números de camas nas ATU.

Uma cama, uma TV, uma cadeira

Em tempos, quando aos pais o visitavam, Tony reparava sempre nas roupas da mãe. “Que belo vestido trazes hoje, Pam”, costumava notar. Isso deixou de acontecer. Parece que perdeu o interesse em tudo, dizem os pais. “Preocupa-se apenas com a comida que lhe vão dar para comer e pede para o trazermos para casa.”

O serviço em que Tony está internado é um hospital de baixa segurança. Tudo o que ele tem é uma cama, uma televisão e uma cadeira. Embora hospital negue que os pacientes sejam isolados, após ter sido atirado ao chão e amarrado pelos funcionários da ATU, foi colocado num anexo só para ele, mas continua a ter acesso às zonas comuns da instituição, asseguram.

“A ideia de que no século XXI trancamos e isolamos pessoas é nojenta, bárbara, inaceitável e precisa de ser criminalizada”, defende Stephen Buub.

Tony foi internado durante a adolescência. A fase que estava a atravessar era complicada, tornava-se mais agressivo e tinha cada vez mais força. “À medida que fomos envelhecendo, percebemos que não íamos estar cá para sempre e queríamos garantir que o Tony tivesse a sua própria casa e que não dependesse só de nós”, recorda Pam. “Resumindo, precisávamos que fosse mais autónomo.”

Foi por aconselhamento das autoridades locais que os pais internaram Tony numa ATU. Onde ele agora está, cuja localização não é revelada a pedido dos pais, é a terceira instituição por onde passou. Era suposto ser temporário até que fosse encontrado um lugar mais adequado à sua condição. Precisa de estar num lugar calmo, o que hoje não acontece. No entanto, para que Tony possa sair, os médicos têm de dar autorização.

Hoje, diz Pam, acredita que aquela decisão há 18 anos foi a pior que alguma vez tomou: “Sinto que o perdi, que ele foi embora. Bem, na verdade levaram-no e ele foi-se. É um enorme vazio na família. É como se fosse apenas alguém de quem falamos quando aparece nas fotografias. É isso que sinto”.