Colisão seguida de incêndio em ferry no porto de Barcelona sem vitimas

O ferry transportava 420 passageiros e vários veículos mas ninguém ficou ferido e não foi necessário um desembarque de urgência, esclareceu uma porta-voz das autoridades de Barcelona, cuja identificação pelo nome não foi autorizada

A colisão entre um ferry de passageiros e um guindaste no porto de Barcelona provocou um incêndio que ativou o alerta para a presença de químicos, mas não se registaram vítimas deste incidente, anunciaram as autoridades locais.

O ferry transportava 420 passageiros e vários veículos mas ninguém ficou ferido e não foi necessário um desembarque de urgência, esclareceu uma porta-voz das autoridades de Barcelona, cuja identificação pelo nome não foi autorizada.

Cerca de 12 veículos de combate aos incêndios e várias ambulâncias foram enviadas ao local, acrescentou a porta-voz, explicando que as chamas provenientes dos contentores foram combatidas com espuma porque continham químicos perigosos.

A companhia italiana proprietária do ferry, Grandi Navi Veloci (GNV), atribuiu o acidente aos ventos fortes e correntes marítimas que empurraram o barco junto à doca, impedindo que atracasse.

“O navio ‘Excellent’, proveniente de Génova, sofreu um acidente enquanto tentava amarrar no Porto de Barcelona, que está muito afetado pelas condições meteorológicas adversas”, declarou a companhia em comunicado, e acrescentou que tanto os passageiros como os membros da tripulação estão “bem” e que “não houve feridos”.

O ferry fazia a ligação entre Génova, em Itália, e Tânger, em Marrocos, com escala em Barcelona.

O incêndio foi rapidamente extinto mas o barco acidentado permanece amarrado no porto até que possa continuar a sua rota até Tânger.

A companhia acrescentou que está a colaborar com as autoridades do porto “para definir o perímetro do acidente no interior do porto”.

O departamento da Proteção Civil ativou o alerta para uma possível poluição do mar.