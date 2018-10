Bolsonaro vai fundir Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Decisão “inaugura tempo trágico”, diz Marina Silva

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, vai fundir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou esta terça-feira a fusão que, segundo os críticos, pode pôr em risco a floresta amazónica. A campanha de Bolsonaro foi apoiada pelo lóbi da agroindústria.

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva escreveu no Twitter que a decisão “desastrosa” inaugura o “tempo trágico da proteção ambiental”, “trará graves prejuízos ao Brasil e passará aos consumidores no exterior a ideia de que todo o agronegócio brasileiro sobrevive graças à destruição das florestas”.

O vice-Presidente eleito, Hamilton Mourão, rejeitou as preocupações dos ambientalistas, garantindo que o Governo agirá responsavelmente, administrando a expansão da agricultura na Amazónia. Este ano, o Supremo Tribunal Federal confirmou importantes mudanças na legislação que os ambientalistas afirmam que tornam aceitável a desflorestação ilegal.

Antes de ser eleito, Bolsonaro sugeriu que o Brasil poderia sair do Acordo de Paris de 2015 sobre mudanças climáticas, alegando que as exigências do acordo comprometem a soberania do país sobre a região amazónica.

Após negociações à porta fechada, esta terça-feira, o principal assessor económico de Presidente eleito, Paulo Guedes, confirmou que será formado um superministério económico que juntará finanças, planeamento, indústria e comércio.

Paralelamente, o futuro ministro da Casa Civil anunciou que as primeiras deslocações de Bolsonaro ao exterior seriam ao Chile, a Israel e aos EUA, países que “compartilham nossa visão do mundo”, afirmou Onyx Lorenzoni.