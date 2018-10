Autor de explosão à entrada dos serviços secretos russos morreu no local

O autor da explosão registada esta quarta-feira na entrada da filial local da principal agência dos serviços secretos russos na cidade de Akhangelsk, no norte do país, morreu no local, anunciaram as autoridades.

Trata-se de um adolescente de 17 anos, que introduziu um engenho explosivo artesanal no edifício, de acordo com um comunicado oficial.

"Segundo informações preliminares, um habitante local, de 17 anos, que introduziu um engenho explosivo de fabrico artesanal no edifício morreu", anunciou em comunicado o comité de inquérito, órgão dependente do Kremlin.

O mesmo órgão anunciou que está a investigar o caso como tratando-se de um "ato terrorista".

Segundo o governador de Arkhangelsk, Igor Orlov, há ainda a registar três feridos em consequência da explosão.

Orlov também referiu que as autoridades estão a reforçar as medidas de segurança em todos os organismos públicos após o ataque.