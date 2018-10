Presidente do PT diz que Haddad será o articulador da oposição ao futuro governo

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil, Gleisi Hoffmann, disse esta terça-feira que Fernando Haddad, candidato derrotado nas eleições, será o articulador de uma frente de oposição ao novo governo liderado por Jair Bolsonaro.

"O PT dará todas as condições para que Fernando Haddad possa exercer esse pa

pel de articulador junto com outras lideranças sociais e de partidos políticos para consolidar essa frente de resistência", disse Gleisi Hoffmann.

"Haddad, no nosso entender, tem um papel muito relevante nesse processo, um papel maior do que o PT porque ele sai depositário da esperança do povo e da luta pela democracia de diversos setores da sociedade", acrescentou a senadora, de acordo com a Agência Brasil.

As afirmações da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores ocorreram logo após a primeira reunião de avaliação do diretório nacional do PT, depois das eleições presidenciais de domingo, onde o partido saiu derrotado.

A senadora afirmou ainda que o PT vai liderar o movimento contra a aprovação da reforma da previdência do Governo do recém-eleito Presidente da República do Brasil Jair Bolsonaro: "[Será estabelecida uma] frente de resistência pela democracia e pelos direitos do povo frente ao governo que está prestes a tomar posse", disse Gleisi Hoffmann.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).