Pelo menos 13 pessoas morreram nos Estados Unidos devido à tempestade Florence

Pelo menos 13 pessoas morreram na costa atlântica norte-americana com a passagem da tempestade Florence, que diminuiu nesta terça-feira de intensidade para uma depressão tropical, segundo a imprensa dos Estados Unidos. Dos 13 mortos que compõem o balanço ainda provisório, dez pessoas morreram na Carolina do Norte e três outras na Carolina do Sul. O anterior balanço dava conta de oito mortos.

Os ventos fortes e a chuva intensa causaram danos significativos, com várias ruas a permanecerem cortadas por árvores caídas ou postes elétricos arrancados. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos baixou hoje de manhã a tempestade Florence para uma depressão tropical, sublinhando, contudo, que "inundações súbitas e grandes cheias continuarão a afetar uma parte muito significativa das duas Carolinas".

Hoje de manhã, pelas 5h00 locais (cerca das 10h00 em Lisboa), os ventos enfraqueceram para velocidades de 56 quilómetros por hora. As autoridades encontram-se ainda a tentar ajudar habitantes que estão presos pelas inundações. O furacão Florence, que inicialmente atingiu a costa sudeste dos Estados Unidos, foi perdendo intensidade, transformando-se em tempestade tropical e, hoje, em depressão tropical.