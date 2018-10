Niels Högel é possivelmente o maior assassino em série do pós-guerra. E confessou os crimes

A sessão do julgamento começou com um minuto de silêncio porque todos os familiares das vítimas, viria depois a justificar o juiz Sebastian Bührmann, mereciam essa honra. São 100 vítimas, muitos mais familiares e alguns destes estiveram presentes esta terça-feira quando Niels Högel confessou ter matado todas aquelas pessoas. Högel era enfermeiro em hospitais no norte da Alemanha, onde matou pacientes que estavam ao seu cuidado através da sobredosagem de medicamentos.

“Sim”, confessou Niels Högel, citado pela imprensa alemã, após ser questionado se as acusações eram verdadeiras. E, em seguida, ele que passou todo o tempo com o rosto escondido por uma pasta azul, acrescentou: “Fiz isso que está aí inscrito”.

O julgamento teve de acontecer na Câmara Municipal porque no tribunal não havia espaço. Muitos familiares das vítimas quiseram assistir ao julgamento e o caso também despertou grande interesse mediático. “Lutamos há quatro anos e esperamos que Högel seja condenado por estes 100 homicídios”, defendeu à BBC Christian Marbach, porta-voz dos familiares. “Espero que seja culpado por cada um deles para que os seus entes-queridos possam, finalmente, encerrar o assunto”, acrescentou Petra Klei, que coordena o grupo de apoio.

Niels Högel injetava grandes dosagens de medicamentos não prescritos aos doentes que, em grande parte dos casos, desencadeavam acidentes cardiovasculares. Tinha o objetivo de os curar e, em seguida, provar que era capaz de o fazer. Mas por várias vezes falhou.

Niels Högel tem 41 anos e esta terça-feira quando chegou a tribunal já ia condenado a prisão perpétua por outras mortes. Em 2008 havia cumprido uma pena de sete anos por tentativa de homicídio. Entre 2014 e 2015 foi pela segunda vez julgado e recebeu a pena máxima. Agora, volta a ser presente a um juiz e admite os crimes perante o tribunal de Oldenburg, no norte da Alemanha (localidade a cerca de 160 quilómetros de Hamburgo).

Seis meses de trabalho, a primeira morte

7 de fevereiro de 2000. Era segunda-feira e Niels Högel estava empregado na unidades de cuidados intensivos do Hospital Municipal de Oldenburg há cerca de seis meses. Foi nesse dia que matou pela primeira vez, acreditam as autoridades. Continuou ali a trabalhar até 2002, segundo a revista “Der Spiegel”. Quando saiu, levou uma carta de recomendação. Nessa altura, já teria cometido 35 homicídios.

Quando Niels Högel chega aos cuidados intensivos da clínica de Delmenhorst, a taxa de mortalidade dispara rapidamente, relata a mesma publicação alemã. Antes, morriam naquela clínica, em média 84 pacientes por ano. Nos anos em que Högel ali trabalhou, 2003 e 2004, morreram 177 e 170 pessoas, respetivamente. Em 2005, o enfermeiro é despedido e detido por suspeita de envolvimento na morte dos seus pacientes.