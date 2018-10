Justiça alemã começa a julgar enfermeiro acusado de ter matado 100 pacientes

Um enfermeiro que cumpre prisão perpétua por dois homicídios vai começar a ser julgado esta segunda-feira por alegadamente ter matado mais 100 pacientes em dois hospitais na Alemanha.

O julgamento de Niels Hoegel realiza-se na cidade de Oldenburg, no noroeste do país. As acusações de homicídio respeitam ao tempo em que desempenhava funções no hospital em Oldenburg, entre 1999 e 2002, e num outro hospital nas proximidades de Delmenhorst, de 2003 a 2005.

Hoegel foi condenado em 2015 por dois homicídios e duas tentativas de homicídio.

Durante o julgamento disse que provocou intencionalmente crises cardíacas em cerca de 90 pacientes em Delmenhorst porque gostava da sensação de as poder trazer de volta à vida. Mais tarde, contou aos investigadores que também tinha matado pacientes em Oldenburg.