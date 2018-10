Juncker diz que Merkel continuará a ser um dos seus principais interlocutores

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou esta terça-feira que continuará a ter a chanceler alemã como um dos seus principais interlocutores, apesar do anúncio de Angela Merkel de que não se recandidatará a um novo mandato.

“Para o presidente, a chanceler Angela Merkel foi e continuará a ser um dos seus principais e primeiros interlocutores e ela e a Alemanha manter-se-ão participantes influentes no projeto europeu, pelo que no seu entender, nada muda”, anunciou uma porta-voz do executivo comunitário, na habitual conferência de imprensa diária.

Mina Andreeva adiantou que Juncker falou na terça-feira com Merkel, lembrando que os dois líderes europeus “são amigos de longa data, conhecem-se há décadas, desde os anos 90, e sempre trabalharam de uma forma próxima e com mútuos respeito e apreciação”.

“A Comissão Europeia trabalha com políticos eleitos, independentemente da duração dos seus mandatos”, referiu ainda a porta-voz.

A chanceler alemã, de 64 anos, anunciou na segunda-feira que não se recandidatará à presidência do seu partido, a União Democrata Cristã (CDU), e que este é o seu último mandato como chefe do governo alemão.

Após 13 anos na liderança da Alemanha (é chanceler desde 2005) e de 18 anos no comando dos democratas cristãos (presidente da CDU desde 2000), Merkel anunciou a sua futura saída dos holofotes políticos um dia depois das eleições regionais no Estado federado de Hesse (centro).

A CDU de Merkel ganhou no domingo as eleições com 27% dos votos, mas obteve o seu pior resultado na região nos últimos 50 anos.