Julian Assage vai mesmo ter de pagar pela internet e limpar as necessidades do gato, diz juíza

Uma juíza no Equador deliberou esta segunda-feira contra o cofundador do site WikiLeaks Julian Assange, que contesta as novas regras que lhe foram impostas na embaixada do país em Londres. A exigência de pagar pelo uso de internet e de limpar as necessidades do gato não viola o seu direito de asilo, disse a juíza.

Assange alega que as novas condições violam os seus “direitos e liberdades fundamentais” e têm a intenção de o obrigar a sair. Se ele abandonar o edifício, poderá ser preso por alegada violação das condições da fiança. Os seus advogados já recorreram da decisão.

O programador informático refugiou-se na embaixada há seis anos para evitar a extradição para a Suécia num caso de agressão sexual que entretanto já foi abandonado. Este mês, Assange recebeu um conjunto de novas regras da embaixada de Londres que incluíam pagar pelo uso de internet, ter melhores cuidados com o seu gato, manter a casa de banho limpa e pagar pela comida e lavandaria.

O WikiLeaks foi criado por Assange e por um grupo de amigos em 2006 como um site para onde podiam ser enviados documentos e imagens confidenciais para serem disponibilizados online. O site ganhou destaque com a divulgação em 2010 de um helicóptero militar dos EUA a disparar sobre civis no Iraque.