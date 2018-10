Enfermeiro acusado de matar 100 pacientes vai a julgamento. O maior assassino em série na Alemanha do pós-guerra?

Um enfermeiro alemão acusado de assassinar 100 pacientes vai comparecer esta terça-feira em tribunal naquele que está a ser considerado o maior julgamento de um assassino em série na Alemanha do pós-guerra. Niels Högel é acusado de ter administrado doses fatais de medicamentos às pessoas a seu cuidado em dois hospitais no norte do país.

Segundo os investigadores, a sua motivação seria impressionar os colegas ao tentar depois ressuscitar os pacientes que tinha sobremedicado. Högel, de 41 anos, já está a cumprir uma pena de prisão perpétua.

O enfermeiro terá matado 36 pacientes em Oldenburg e 64 em Delmenhorst entre 1999 e 2005. Se for considerado culpado de todas as mortes, tornar-se-á um dos piores assassinos em série da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Os investigadores acreditam que ele poderá ter assassinado ainda mais mas que algumas vítimas terão sido cremadas.

Decisões para executar os crimes foram “relativamente espontâneas”

Em 2005, Högel foi apanhado pela primeira vez a injetar medicamentos sem prescrição num paciente em Delmenhorst. Em 2008, foi preso durante sete anos por tentativa de homicídio. Em 2014-15, um segundo julgamento condenou-o à pena máxima.

O enfermeiro afirmou estar “sinceramente arrependido” e disse esperar que as famílias encontrassem paz. As decisões para executar os crimes foram “relativamente espontâneas”, acrescentou.

De acordo com os media alemães, os registos do hospital de Oldenburg mostram que as taxas de mortes e ressuscitações aumentaram quando Högel estava a trabalhar.