Economia italiana estagnou no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) de Itália aumentou 0,8% no terceiro trimestre em termos homólogos, mas não registou qualquer variação em relação ao trimestre anterior, indicam dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas italiano (Istat).

O instituto explicou que houve uma estagnação da economia, após a tendência expansiva dos três últimos anos, estimando agora que o crescimento do PIB fique em 1% no fim de 2018.

A estagnação reflete "a contínua fraqueza da atividade industrial [...] dificilmente compensada pelo crescimento ténue de outros setores", afirmou o Istat.

Estes dados complicam ainda mais a tarefa do Governo italiano, que baseou o orçamento para 2019 em previsões que têm sido consideradas demasiado otimistas.

Há uma semana, a Comissão Europeia rejeitou o plano orçamental de Itália para 2019 e deu ao Governo italiano três semanas para apresentar um novo orçamento, mas Roma já afirmou que não vai alterar nada.

A Itália é o primeiro país a ver o seu projeto orçamental 'chumbado' pela Comissão Europeia desde a implementação do "semestre europeu" de coordenação de políticas económicas e orçamentais, instituído em 2010.

O Governo italiano apresentou como meta do défice para 2019 o valor de 2,4% do PIB, o triplo do estimado pelo anterior executivo (0,8%).

Para 2019, o Governo prevê um crescimento de 1,5%, mas o Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta para 1% e a Comissão Europeia para 1,1%.