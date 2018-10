EUA enviam 5200 soldados para fronteira sudoeste com o México para travar caravana de migrantes

Os militares dos EUA anunciaram esta segunda-feira que vão enviar 5200 soldados para a fronteira sudoeste com o México, em resposta a uma caravana de migrantes vindos de países da América Central. Segundo antigos oficiais citados pelo diário “The Wall Street Journal” (WSJ), trata-se da maior e mais rápida mobilização de tropas ativas americanas desde a resposta ao terramoto de 2010 no Haiti.

Ainda na semana passada falava-se apenas em 800 soldados, pelo que os novos números representam uma grande escalada da resposta americana junto à fronteira. Com os dois mil membros da Guarda Nacional já no terreno, a mobilização irá exceder a presença combinada de militares americanos no Iraque e na Síria.

O Presidente Donald Trump escreveu no Twitter que “muitos membros de gangues e algumas pessoas muito más estão misturados na caravana que se dirige para a fronteira sul [dos EUA]”. E deixou uma advertência: “Por favor, voltem para trás. Vocês não serão admitidos nos Estados Unidos a não ser que passem pelo processo legal. Esta é uma invasão do nosso país e os nossos militares estão à vossa espera!”

Críticos do Presidente defendem que este uso de tropas ativas é uma jogada política com vista às eleições para o Congresso da próxima terça-feira, 6 de novembro, e que a mobilização doméstica irá degradar a prontidão militar para a defesa no exterior. “Quando Donald Trump mobiliza tropas para uma ameaça inexistente, isso significa que as tropas não estão a treinar ou a preparar-se para (...) ameaças legítimas”, disse ao WSJ o diretor de relações governamentais do grupo pró-democratas VoteVets, Will Fischer.

Em entrevista à Fox News na segunda-feira, Trump garantiu que a mobilização de tropas não foi programada para as eleições, repetindo que membros de gangues e criminosos estão escondidos entre os migrantes da caravana. Na semana passada, o Presidente disse que “desconhecidos do Médio Oriente estavam misturados”, sem, no entanto, apresentar provas disso.

Segundo o comissário da alfândega e proteção da fronteira Kevin McAleenan, um grupo de mais de quatro mil migrantes que se deslocam a pé está a cerca de 1400 quilómetros dos EUA no sul do México. Um outro grupo de cerca de três mil continua na fronteira entre a Guatemala e o México na esperança de se juntar ao primeiro grupo.