Crise política no Sri Lanka pode transformar-se num “banho de sangue”, avisa presidente do Parlamento

A crise política no Sri Lanka ameaça transformar-se num “banho de sangue” a menos que a ordem seja restabelecida. A advertência foi feita esta segunda-feira pelo presidente do Parlamento, Karu Jayasuriya, e surge na sequência da decisão do Presidente Maithripala Sirisena de destituir o Governo, suspender o Parlamento e substituir o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe.

O chefe do Governo recusa-se a sair, alegando que a decisão presidencial é ilegítima. Para o seu lugar, Sirisena nomeou o homem que derrotou nas eleições de 2015, Mahinda Rajapaksa, que então concorria a um segundo mandato como Presidente.

No fim de semana, uma pessoa foi morta quando o guarda-costas do ministro do Petróleo, Arjuna Ranatunga, disparou sobre os manifestantes que se concentravam à porta do Ministério. Na segunda-feira, a polícia deteve o ministro, antigo capitão da equipa nacional de críquete, depois de os sindicatos o terem acusado de ordenar os disparos. O guarda-costas também foi preso e está em curso uma investigação ao caso.

O primeiro-ministro destituído lançou um apelo no Twitter: “Pedimos ao honorável presidente [Karu Jayasuriya] que convoque urgentemente o Parlamento. Somente através do sistema parlamentar podemos salvar o nosso país desta situação lamentável e perigosa. Vamos esquecer as nossas diferenças políticas e unir-nos para restabelecer a democracia no nosso país.”

Apesar da recusa de Wickremesinghe em abandonar funções, o Presidente nomeou um novo elenco governativo, atribuindo a Rajapaksa a pasta das Finanças, que acumula com o cargo de primeiro-ministro.

Enquanto Presidente, Rajapaksa pôs fim em 2009 a uma guerra civil de décadas mas foi alvo de críticas pela forma como conseguiu a vitória. Muitos milhares de civis tâmil terão sido mortos por forças governamentais nos últimos meses do conflito. Os militares sempre negaram responsabilidade.

Rajapaksa também assinou muitos contratos de grandes infraestruturas com a China, o que fez disparar a dívida do Sri Lanka, sendo também acusado de corrupção, juntamente com o seu círculo mais íntimo. Muitos estão agora preocupados com o destino dos casos de corrupção e das investigações sobre assassínios de jornalistas durante a presidência de Rajapaksa, entre 2005 e 2015.