Colégios e universidades americanas não tencionam reavaliar parcerias com o Governo saudita

Vários colégios e universidades nos Estados Unidos ouvidos pela Associated Press disseram não ter interesse em reavaliar os acordos e parcerias que mantêm com o regime saudita, depois da morte do jornalista Jamal Khashoggi às mãos de cidadãos sauditas.

Segundo dados compilados pela agência noticiosa Associated Press, mais de 350 milhões de euros foram parar a universidades americanas ao longo da última década, vindos do Governo saudita ou de instituições que estão sob a sua alçada. Grande parte do dinheiro chegou a estes estabelecimentos através de bolsas de estudo que cobrem as despesas de educação de jovens sauditas nos EUA. No entanto, outros cerca de 62 milhões entraram no país através de acordos ou doações de empresas e institutos de investigação sauditas.

Uma das instituições que mais tem beneficiado destes acordos é a Universidade Northwestern, privada e localizada em Evanston, Illinois. Desde 2011, recebeu mais de 10 milhões de dólares do conhecido instituto saudita King Abdulaziz City for Science and Technology. Contado pela AP, a universidade recusou-se a adiantar se pretende ou não reavaliar estes acordos face aos acontecimentos recentes e que tanta pressão estão a colocar sobre os países que têm uma ligação económica com a Arábia Saudita.

Já a Universidade da Califórnia, em Berkeley, que aceitou seis milhões de dólares do mesmo instituto, negou categoricamente a possibilidade de reavaliar as parcerias que mantém com o reino, uma vez que “a ajuda que recebem representa apenas uma pequena parte dos contratos e bolsas de estudo atribuídos aos seus investigadores”.

Em outubro, o MIT anunciou que ia voltar a analisar os acordos que mantém com a Arábia Saudita, classificando o desaparecimento do jornalista saudita como um “grave problema”. O instituto tem várias parcerias com universidades sauditas para projetos de investigação e uma ligação muito antiga com a Saudi Aramco, empresa petrolífera estatal, que permitiu doações de dinheiro para áreas como as energias renováveis e a inteligência artificial.

A mesma empresa canalizou cerca de 20 milhões de dólares para outras universidades americanas, incluindo nove milhões para a Texas A&M University e para o Massachusetts Institute of Technology. Outra empresa saudita, de produtos químicos, a SABIC, fez chegar oito milhões de dólares a colégios americanos.

Também o Babson College, perto de Boston, que dá formação a gestores e empresários sauditas e mantém parcerias com o reino nas áreas da investigação e formação, estará “a acompanhar os acontecimentos de perto e a reunir informação para saber como agir no futuro”, mas parece ser de facto a exceção.

Um porta-voz da Tufts University, universidade privada em Massachusetts, afirmou que a universidade está a acompanhar com atenção “as notícias preocupantes” mas afirmou que o compromisso desta é “global”. Este estabelecimento de ensino recebeu já até cerca de 42 milhões do regime saudita, incluindo 2,9 milhões da Saudi Aramco. Outras, como a Universidade do Michigan, não quiseram partilhar informações sobre financiamento saudita.

Além do dinheiro doado diretamente pelo Governo saudita e instituições sob alçada deste, algumas universidades americanas receberam, no total, 140 milhões de euros de fontes privadas, universidades e hospitais. A maioria deste dinheiro serviu para financiar um programa de bolsas de estudo que permite a milhares de jovens sauditas estudar nos Estados Unidos. As faculdades abrangidas por esse programa dizem não querer recusar dinheiro saudita porque isso iria forçá-las a rejeitar os estudantes que vão para os EUA ao abrigo dessas bolsas e privar os jovens de oportunidade de educação, diz a Associated Press.

O desaparecimento e assassinato de Jamal Khashoggi levou a que muitos ativistas e políticos apelassem aos EUA e às suas empresas para que cortassem os laços com a Arábia Saudita. Algumas fizeram-no, outras não.