Serviços secretos da antiga Checoslováquia reforçaram espionagem sobre Trump no final dos anos 80

Os serviços secretos da antiga Checoslováquia intensificaram a sua operação de espionagem a Donald Trump no final da década de 1980 para obter informações sobre o Governo americano, diz o “Guardian”, que teve acesso a uma série de documentos de arquivos e a testemunhos de antigos espiões da época da Guerra Fria.

A operação de espionagem começara em 1977, depois de Trump ter-se casado com a sua primeira mulher, Ivana Zelnícková, conduzida a partir de Zlín, cidade no sudoeste do país onde Zelnícková tinha nascido e crescido.

Durante algum tempo, o pai da primeira mulher do Presidente norte-americano, Milos Zelnícek, partilhou várias informações com os serviços secretos locais sobre as visitas da sua filha aos EUA e sobre a carreira do seu genro em Nova Iorque, tendo sido classificado como um “informador conspiratório”. A sua relação com os serviços secretos locais durou até ao fim do regime comunista.

Isto era o que se sabia até agora mas os documentos obtidos pelo “Guardian” e também pela revista checa “Respekt”, sediada em Praga, mostram que os serviços secretos a nível nacional (StB, na sigla original) ficaram ainda mais interessados em Trump depois das eleições presidenciais de 1988, que deram a vitória a George H.W. Bush.

Um antigo membro do StB local, Vlastimil Danek, confirmou a operação de espionagem ao atual Presidente americano. Falando publicamente sobre o assunto pela primeira vez, Danek admitiu que Donald Trump “era obviamente uma pessoa interessante” para a agência, por causa dos negócios que tinha e dos contactos que tinha, “até mesmo de pessoas ligadas à política norte-americana”. “Estávamos focados nele, sabíamos que era uma pessoa muito influente. Também sabíamos que ele queria ser presidente no futuro”.

Mas o interesse não era só a nível local. “Não fomos só nós que prestámos atenção a ele”, disse ainda Danek, referindo-se indiretamente aos seus colegas em Praga. Pressionado a responder a mais perguntas, Danek afirmou não querer “falar mais sobre o assunto” uma vez que se trata de uma história do “passado” que ele “gostaria de esquecer”. “Não quero ter problemas”.

Não há qualquer dado sobre uma possível partilha de informações com o KGB mas, segundo o “Guardian”, os espiões da antiga Checoslováquia partilhavam “por rotina os seus segredos com os seus colegas do KGB” e a antiga agência de espionagem de Moscovo “tinha fortes ligações com os serviços secretos de Praga”. Muitos agentes do StB chegaram a trabalhar diretamente com o KGB.

No verão de 1987, Trump e Ivana visitaram Moscovo e a antiga Leninegrado a convite do então embaixador russo em Washington. A viagem foi organizada por uma agência de viagens ligada ao KGB. Pouco tempo depois de voltar da capital russa, Trump disse que estava a pensar candidatar-se à presidência do seu país, algo que não viria contudo, e naquela altura, a concretizar-se. Um ano depois, Ivana visitou os pais em Zlín e confidenciou ao pai algo que se dizia pelos corredores do poder americano - que George H.W. Bush ia ganhar as eleições - o qual por sua vez passou a informação ao serviços secretos locais.

“Ivana não era apenas uma cidadã americana endinheirada, ela movia-se nos círculos políticos de topo”, refere um dos documentos a que o “Guardian” teve acesso, assinado por um antigo agente do StB, Peter Sury, e publicado em 1989 com o carimbo “secreto”. Foi a partir daí que os serviços secretos decidiram que era preciso intensificar a operação de espionagem e adotar uma série de medidas que incluíam manter o contacto com o pai de Ivana Trump. O objetivo era o de obter mais informações sobre a política externa dos EUA, atividades económicas e “atividades dos serviços secretos norte-americanos”. Confrontado com o documento, Peter Sury confirmou tê-lo escrito e justificou o controlo a Trump: “Era um homem de negócios rico e era interessante para nós mantê-lo debaixo de olho”.