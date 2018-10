Salvini felicita Bolsonaro e reafirma interesse na extradição de Battisti

O líder da extrema-direita italiana e ministro do Interior Matteo Salvini felicitou neste domingo Jair Bolsonaro pela vitória na corrida presidencial no Brasil, afirmando que vai pedir a extradição do ex-ativista italiano de extrema-esquerda, Cesare Battisti. "Mesmo no Brasil os cidadãos mandaram a esquerda para casa! Bom trabalho para o Presidente Bolsonaro, a amizade entre os nossos povos e nossos governos será ainda mais forte!!!", escreveu Salvini na plataforma de mensagens Twitter.

Em reação, o líder da Liga do Norte de Itália mostrou interesse em "pedir que o terrorista vermelho seja enviado de volta para Itália", referindo-se a Cesare Battisti, no Brasil desde 2004. Cesare Battisti foi condenado em Itália à pena de prisão perpétua por terrorismo, depois de acusado do homicídio de quatro pessoas na década de 70. "Para ele, como para os outros três, prisão dura", escreveu o político italiano.

Um pedido de extradição chegou a ser feito pelo Governo italiano, mas o ex-Presidente Lula da Silva decidiu, em dezembro de 2010, que o ex-membro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo podia ficar no Brasil.

Jair Bolsonaro sucede a Michel Temer como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.