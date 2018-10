“Quando você responde com o mesmo ódio você se torna como eles, mas nós não nos vamos tornar como eles"

Erica deixou o seu filho de poucos meses em São Paulo com o pai e entrou num avião para o Rio de Janeiro para poder votar no que acredita ser o melhor para o futuro do Brasil.

“Eu não votei na primeira volta, sinto-me culpada por isso. Agora estou aqui, eu não conseguiria olhar nos olhos do meu filho no futuro e responder que não votei nesta eleição."

Assim como Erica, muitos foram os cidadãos brasileiros que tentaram fazer valer o seu voto na segunda volta das eleições presidenciais. Desta vez a votação era rápida, no Rio de Janeiro teria de ser eleito o governador e o presidente. Apesar das pesquisas, algum Brasil ainda tinha alguma esperança numa reviravolta eleitoral. O esforço do “vira voto” tomou as ruas e as praças do Rio de Janeiro, em especial da zona sul da cidade em bairros de classe média e classe média alta.

Em bairros como na zona Oeste do Rio de Janeiro, as milícias continuam a controlar as ruas e as manifestações políticas são limitadas - usar um autocolante de um partido político pode ser uma sentença de morte. No Flamengo, na zona sul, muitos usaram com orgulho os seus autocolantes e as cores do Partido dos Trabalhadores e de Haddad, muitos por convicção, outros por falta de opção, alguns por amor a ideais democráticos. Havia alguma esperança, muita expectativa, e à medida que se encerraram as urnas as pessoas ou voltavam para casa ou se reuniam em bares e praças para assistir aos resultados.

Bolsonaro ganhou por uma larga margem, 55,1% contra 44,9% de Fernando Haddad (PT). Alguns dos olhos presos às telas de telemóvel ou à televisão encheram-se de água, outros de alegria. No momento em que as televisões anunciaram as primeiras pesquisas de boca de urna, o silêncio caiu sobre aqueles que ainda tinham alguma esperança num candidato que garanta uma continuidade democrática, enquanto os apoiantes de Bolsonaro não cabiam em si de tanta alegria.

"Agora os fascistinhas estão aí todos se expressando", comenta Ricardo, enquanto os amigos continuam em silêncio.

O choro e a frustração tomaram conta de quem ainda acreditava que Bolsonaro poderia ser derrotado nas urnas, ao mesmo tempo que por toda a cidade se soltavam fogos de artifício como se estivesse a celebrar a passagem de ano, os carros buzinavam pelas ruas em tom de festejo e dos prédios alguém gritava “mito” e outros gritos de celebração pela vitória do seu candidato.

Na Praça São Salvador, apoiantes de Bolsonaro aproximaram-se dos de Haddad em tom de provocação, o reforço policial de áreas muito frequentadas na cidade impediu maiores confrontos. Mesmo assim, algumas garrafas foram arremessadas, de ruído de fundo o som do fogo de artifício confundia-se com o que alguns julgavam ser tiros para o ar. Muitos dispersaram, alguns gritaram contra o fascismo e manifestaram a sua raiva pela certeza de que o próximo presidente do Brasil será Jair Bolsonaro, o candidato que defende a ditadura militar e acredita em tortura.

Taís segura com força a placa de rua com o nome de Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro assassinada a 14 de março deste ano, impõe a sua presença, grita contra homens com t-shirts de apoio a Jair Bolsonaro. A polícia tenta apaziguar os ânimos. Taís lidera o grito "vai ter resistência, vai ter preso político e vai ter morte mas a gente vai lutar!"

Paulo Carvalho regressou do trabalho depois de ser apurado quem será o novo presidente do Brasil, conta que no táxi nem falou com o motorista, apenas o silêncio o pode confortar agora.

"Eles ganharam, eles só não podem ganhar a saúde da gente nem o coração da gente. Quando você responde com o mesmo ódio você se torna como eles, mas nós não nos vamos tornar como eles."