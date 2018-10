Quando muitos países fecham as portas aos refugiados, o Uganda abre-as de par em par

Enquanto muitos países protegem as suas fronteiras e afastam os refugiados, o Uganda continua a recebê-los. De acordo com as Nações Unidas, o país tem cerca de 1,25 milhões de refugiados no seu território, talvez até mais, sendo um dos mais acolhedores do mundo.

Na edição desta segunda-feira, o jornal “The New York Times” (NYT) escreve que, embora o Governo ugandês tenha feito do acolhimento dos refugiados uma política nacional central, ele só funciona graças à predisposição das populações rurais em aceitar o fluxo de estrangeiros nas suas terras.

Cerca de 200 milhões de dólares (175 milhões de euros) em ajuda humanitária para o país este ano destinam-se a alimentar e cuidar dos refugiados. Contudo, eles precisam de lugares para viver e de pequenas hortas para cultivar, pelo que as aldeias do norte do Uganda concordaram em dividir as suas terras de propriedade comunitária e partilhá-las com os refugiados, muitas vezes durante anos.

No essencial, o Uganda abriu as suas fronteiras aos refugiados, raramente deixando alguém de fora. As autoridades falam frequentemente sobre o espírito do pan-africanismo para justificar a abordagem do país em relação aos refugiados.

O Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, um líder autocrático no poder há 32 anos, diz que a generosidade do seu povo remonta aos tempos pré-coloniais de reinos em disputa, quando as fações derrotadas fugiam para uma nova terra. A política de acolhimento tem dado a Museveni relevância e capital político no exterior numa altura em que, de outra forma, teria pouco, escreve o NYT.