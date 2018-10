Proprietário do Leicester City morreu no acidente de helicóptero de sábado, confirma clube

O clube de futebol britânico Leicester City confirmou este domingo que o seu proprietário, Vichai Srivaddhanaprabha, morreu no acidente de helicóptero da véspera, juntamente com os outros quatro ocupantes. O helicóptero, que pertencia ao milionário, despenhou-se e incendiou-se pouco depois de descolar do campo do clube.

Nenhuma das cinco pessoas que seguiam a bordo sobreviveu, revelou o clube, que acrescentou em comunicado: “O mundo perdeu um grande homem. O Leicester City era uma família sob a sua liderança. É como família que vamos fazer o luto pela sua morte e manter a demanda por uma visão para o clube que agora é o seu legado.”

A polícia de Leicestershire informou que, além das vítimas mortais, não há mais mortos nem feridos a registar. Entre as vítimas mortais estão dois membros da equipa de Srivaddhanaprabha: Nursara Suknamai e Kaveporn Punpare, tendo também morrido o piloto, Eric Swaffer, e a sua companheira, Izabela Roza Lechowicz.

O acidente ocorreu cerca de uma hora após o apito final no jogo entre o clube da casa e o West Ham. Srivaddhanaprabha costumava abandonar o King Power Stadium de helicóptero.

Testemunhas oculares revelaram à imprensa britânica que o aparelho se despenhou num parque de estacionamento localizado junto ao estádio pouco depois de ter descolado do relvado. Uma avaria no motor traseiro do helicóptero poderá ter sido determinante para o aparelho ter começado a perder altitude caindo em espiral, de acordo com testemunhas no local.

Foi com o forte apoio financeiro do magnata tailandês, de 60 anos, que o Leicester conseguiu a proeza de vencer a Premier League em 2016.