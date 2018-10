O que era o crime da “blasfémia” na Irlanda? Em 70 países ainda é criminalizada

A Irlanda aprovou a descriminalização da blasfémia. Num referendo realizado sexta-feira e cujos resultados foram conhecidos no fim de semana, 64,85% dos votantes (contra 35,15%) optaram por eliminar a lei que multava em 25 mil euros quem fosse "grosseiramente abusivo ou insultuoso em relação a assuntos tidos como sagrados por qualquer religião, assim causando indignação entre um número substancial de aderentes a essa religião".

É a segunda vez em poucos meses que o país rejeita um elemento da sua poderosa tradição católica. A primeira foi em maio, quando se eliminou a proibição do aborto. Tal como este, a blasfémia foi castigada durante séculos no país. No entanto, a lei agora em questão foi publicada em 2009, e tem a particularidade de jamais dado origem a uma acusação.

O único caso em que isso podia ter acontecido foi em 2015, quando o ator e comediante Stephen Fry, num programa de televisão, explicou o que diria a Deus na sua vida pós-morte: "Porque havia eu de respeitar um Deus caprichoso, mesquinho e estúpido que cria um mundo tão cheio de injustiça e dor?"

Questão de vida ou de morte nalguns países

Na sequência das queixas que essas afirmações geraram, as autoridades abriram um inquérito, mas acabaram por arquivá-lo. E a propósito do caso, um grupo de 14 igrejas pediram a revogação da lei, que consideraram obsoleta.

Curiosamente, entre elas encontrava-se a Igreja Católica, para quem uma tal posição teria sido impensável anos antes. Com os escândalos que a vêm atingindo ao longo dos anos e a própria secularização da sociedade, o seu prestígio diminuiu bastante e algumas das suas posições mudaram.

Quase 70 países no mundo ainda criminalizam a blasfémia. A proibição é especialmente forte, e perigosa, em países islâmicos como o Paquistão e o Bangladesh, onde gente é presa ou morta com frequência por causa dessas acusações, que muitas vezes são usadas como forma de vingança sobre os acusados, ou para conseguir outros fins.

Na Irlanda, o resultado agora anunciado do referendo obriga a alterar lei e a Constituição. Na prática, pouco mudará, até por as excepções (de crítica legítima, artísticas, etc) à lei serem tantas que seria sempre muito difícil condenar alguém. Há anos, propôs-se substituir a blasfémia por uma ofensa geral de crime de ódio contra as religiões, como existe noutros países.