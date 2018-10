O maior aeroporto do mundo é inaugurado esta segunda-feira na Turquia

A inauguração do novo aeroporto, construído no lado europeu do país, perto do Mar Negro, coincide com o 95.º aniversário da República turca. A infraestrutura vai substituir o atual aeroporto internacional Atatürk, que atingiu o limite devido à elevada afluência

O Presidente da Turquia inaugura esta segunda-feira em Istambul um novo aeroporto destinado a transformar-se no maior do mundo, um dos projetos ao nível das infraestruturas que têm marcado o país desde a sua chegada ao poder.

A inauguração do novo aeroporto, construído no lado europeu do país, perto do Mar Negro, coincide com o 95.º aniversário da República turca. A infraestrutura vai substituir o atual aeroporto internacional Atatürk, que atingiu o limite devido à elevada afluência.

A cerimónia está marcada para as 13h00 (10h00 em Lisboa) e contará com a presença de líderes estrangeiros, como o emir e líder do Catar Tamim bin Hamad Al-Thani, aliado do chefe de Estado turco.

O projeto alinha-se com o desejo do Presidente turco de transformar Istambul, a antiga capital do Império Otomano, num centro global entre três continentes, a Europa, a Ásia e a África.

A nova infraestrutura aérea, com capacidade para 90 milhões de passageiros por ano, vai funcionar em pleno a partir de 29 de dezembro. Até essa data, e enquanto o aeroporto de Atatürk ainda permanece aberto, vai garantir apenas cinco voos diários.

De acordo com o presidente executivo da IGA (futura operadora do aeroporto), Kadri Samsunlu, esta transição de dois meses vai testar o novo aeroporto e “identificar áreas de melhoria", avançou à imprensa na quinta-feira.