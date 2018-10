Netanyahu felicita felicita Bolsonaro e convida-o a visitar Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu disse nesta segunda-feira que telefonou a Jair Bolsonaro a quem felicitou pela vitória nas eleições presidenciais de domingo no Brasil e que o convidou a visitar Israel. "Eu falei esta noite com o Presidente eleito do Brasil, @jairbolsonaro e o felicitei pela sua vitória. Disse a ele que estou certo de que a sua eleição levará a uma grande amizade entre nossos povos e ao fortalecimento dos laços entre Brasil e Israel. Estamos esperando por sua visita a Israel!", escreveu Netanyahu na rede social Twitter.

O próximo Presidente brasileiro também usou o Twitter para agradecer o apoio. "Acabo de receber os cumprimentos do Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao lado do Embaixador Yossi Shelley. Nossos laços de amizade se traduzirão em acordos onde nossos povos serão os maiores beneficiados", escreveu Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, de 63 anos, venceu a segunda volta da eleição presidencial no domingo, com 55,1% dos votos válidos, contra os 44,9% obtidos por seu opositor Fernando Haddad. Antes de ser eleito, o futuro Presidente brasileiro chegou a proclamar a intenção de mudar a embaixada do Brasil em Israel de Telavive para Jerusalém.

Apelidado durante a campanha eleitoral de Donald Trump Tropical, devido à sua declarada admiração pelo Presidente norte-americano, Bolsonaro assumirá a Presidência do Brasil no próximo dia 01 de janeiro, sucedendo a Michel Temer.