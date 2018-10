Mulher agredida por falar espanhol no metro de Londres

Uma mulher foi agredida no metro suburbano de Londres por estar a falar ao telemóvel em espanhol. O caso, noticiado pelo diário The Independent, é o segundo do género reportado este ano, e parece traduzir uma agressividade crescente em relação aos estrangeiros, na altura em que o Reino Unido se prepara para deixar a União Europeia.

No meio da sua conversa, a mulher foi abordada aos gritos pelo homem. "Tens de falar em inglês. Estás em Inglaterra. Não deves falar outras línguas", disse-lhe ele. Segundo contou depois uma testemunha, ela "ficou tão nervosa que não lhe conseguia responder em inglês. Continuou a falar castelhano. Então o homem deu-lhe um murro na cara".

Ninguém confrontou o agressor, embora uma pessoa tenha acionado a paragem de emergência e outras tenham prestado assistência à mulher para ajudar a estancar o sangue que lhe caía da cara. O homem fugiu, mas seria encontrado e detido horas mais tarde.

Em abril passado, outra passageira do metro que também estava a falar em espanhol foi agredida por duas mulheres que a deixaram com cortes na cara e lesões no cabelo. Nessa situação estava aparentemente em causa um delito com motivação racista, explicaram as autoridades.